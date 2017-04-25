نشرة المساء من أخبار مصر
أخبار مصر
بالفيديو ..الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر الدوري الثالث للشباب
الداخلية تنفي الاشتباك بين الأجهزة الأمنية والباعة الجائلين بالقليوبية
محافظات الجمهورية تحتفل بالذكرى ال` 35 لتحرير سيناء
الإفراج بالعفو عن 1051 من نزلاء السجون بمناسبة تحرير سيناء
الرئيس اليوناني يعرب عن تقديره للرئيس السيسي
رئيس الوزراء الكويتي يستقبل البابا تواضروس الثاني
الوفد المرافق لبابا الفاتيكان يصل القاهرة
استقرار اسعار الذهب في الاسواق المصرية
رئيس الوزراء اليمني يؤكد معاناة تعز من الحصار والقصف
فرنسا تكرم الشرطي ضحية اعتداء الشانزليزيه
أبو الغيط يطالب الأمم المتحدة بوقف انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين
لجنة فلسطينية تدعو لمقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي
المالية توافق على صرف علاوة الـ10%
“المصرية اللبنانية” تبحث تنمية التجارة مع غرب أفريقيا
الزمالك يحدد موقف باسم مرسي من المشاركة امام طنطا
غدا الأربعاء .. مدير الكرة بالأهلي يحضر قرعة دوري أبطال إفريقيا
العين الإماراتي ينسحب من البطولة العربية للأندية
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