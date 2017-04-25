أخبار مصر

بالفيديو ..الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر الدوري الثالث للشباب

الداخلية تنفي الاشتباك بين الأجهزة الأمنية والباعة الجائلين بالقليوبية

محافظات الجمهورية تحتفل بالذكرى ال` 35 لتحرير سيناء

الإفراج بالعفو عن 1051 من نزلاء السجون بمناسبة تحرير سيناء

الرئيس اليوناني يعرب عن تقديره للرئيس السيسي

رئيس الوزراء الكويتي يستقبل البابا تواضروس الثاني

الوفد المرافق لبابا الفاتيكان يصل القاهرة

استقرار اسعار الذهب في الاسواق المصرية

رئيس الوزراء اليمني يؤكد معاناة تعز من الحصار والقصف

فرنسا تكرم الشرطي ضحية اعتداء الشانزليزيه

أبو الغيط يطالب الأمم المتحدة بوقف انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين

لجنة فلسطينية تدعو لمقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي

المالية توافق على صرف علاوة الـ10%

“المصرية اللبنانية” تبحث تنمية التجارة مع غرب أفريقيا

الزمالك يحدد موقف باسم مرسي من المشاركة امام طنطا

غدا الأربعاء .. مدير الكرة بالأهلي يحضر قرعة دوري أبطال إفريقيا

العين الإماراتي ينسحب من البطولة العربية للأندية

 