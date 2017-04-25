القاهرة - أ ش أ

وصل الوفد الذي سيرافق بابا الفاتيكان البابا فرانسيس إلى القاهرة اليوم /الثلاثاء/; للإعداد لزيارة البابا المقررة يوم /الجمعة/ المقبل.

ومن المرتقب أن يلتقي بابا الفاتيكان – خلال الزيارة – الرئيس عبد الفتاح السيسي, وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب, وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني .

يذكر أن شيخ الأزهر زار الفاتيكان في شهر مايو 2016, حيث التقى البابا فرانسيس, ووجه له الدعوة لزيارة مصر.