اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر مع هالة المهندس، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى فى مصر خاصة فى مجال البتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكدت المهندس حرص البنك على التعاون مع مصر وتقديم خدماته وتسهيلاته المالية واستكشاف البرامج والمشروعات التى يمكن للبنك المساهمة فى تمويلها بمصر، لاسيما فى مجالات النقل والبنية التحتية والمرافق الأساسية التى تولى الدولة اهتماماً خاصاً بتنفيذها، مشيرة إلى استعداد البنك لتمويل وتسهيل الصادرات الأمريكية إلى مصر من السلع والخدمات.