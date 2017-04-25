افتتاح الرئيس لأعمال مؤتمر الشباب الدوري الثالث بالإسماعيلية 2017/04/25 - 19:06 افتتاح الرئيس لأعمال مؤتمر الشباب الدوري الثالث بالإسماعيلية2017-04-25T19:06:56+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات موضوعات مشابهة ميناء سفاجا يستقبل سياحا من جنسيات مختلفة استقبال الرئيس السيسي في المملكة العربية السعودية مهرجان الطبول يواصل عروضه بشارع المعز مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية حوار لموقع أخبار مصر مع أ / عبد الله حسن وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة
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