القاهرة - أ ش أ

يشهد الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، فعاليات حفل ختام المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته الخامسة الذي يتزامن مع الاحتفال بأعياد تحرير سيناء في تظاهرة دولية مع كل الفرق الفنية المشاركة من العديد من دول العالم، وذلك على مسرح بئر يوسف بالقلعة، مساء غدا.

ووصف النمنم المهرجان قائلا: إن “مهرجان الطبول والفنون لتراثية صار مهرجانا عالميا بحق، حيث تشارك فيه فرق من اكثر من 30 دولة، وتأتي عالميته ليس من تعدد الدول التي تشارك، ولكن حجم التنوع الثقافي والفني الذي تنطوي عليه هذه المشاركة”.

ولأول مرة تشارك فرق من حلايب وشلاتين والوادى الجديد ومرسى مطروح فى المهرجان، يرأس المهرجان ومؤسسه الفنان انتصار عبد الفتاح، يشارك فى المهرجان أكثر من 30 فرقة ودولة من كافة أنحاء العالم كما تشارك الإكوادور ضيف شرف فى هذا المهرجان.

يكرم المهرجان عاشق النوبة أحمد منيب، وعاشق التراث البورسعيدى حسن محمد صالح، وحارس التراث السيناوى عاطف عبد الحميد، وتراث فرقة حسب الله الريس فتحى شعبان السنباطى.