القاهرة - أخبار مصر

صرحت الشرطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء بإن دبا التهم يد طفل فلسطيني يبلغ من العمر تسعة أعوام عندما حاول إطعامه خلال رحلة مدرسية لحديقة حيوان في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء.

وأشارت الشرطة إلى إن الصبي اقترب من قفص الدب ليقدم له طعاما وإن الدب انقض على يده وقضمها من المرفق. وأكل الدب اليد.

ونقل الصبي إلى مستشفى محلي للعلاج.وبعد الواقعة أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، عبر الإدارة العامة للنشاطات الطلابية، تعليق الرحلات المدرسية إلى الحديقة بشكل مؤقت إلى حين اتخاذ تدابير السلامة العامة فيها.