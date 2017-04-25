القاهرة - أ ش أ

أكد علاء ميهوب رئيس لجنة الإحصاء والتحليل بالأهلي, أن الحديث حاليا عن بعض الصفقات التي يسعى الأهلي لإتمامها قد يكون سابقا لأوانه, حيث إن هناك ترتيبات تتم بينه وحسام البدري, المدير الفني, فيما يخص ترشيح أي لاعب.

وأوضح .ميهوب/ أن هناك تنسيقا تاما بينه وبين البدري حول بعض الترشيحات التي تقدمها اللجنة مؤخرا, فيما يخص بعض اللاعبين وبما يعود بتحقيق أقصى فائدة للفريق..

مشيرا إلى أن هناك عددا من اللاعبين يخضعون لمتابعة دقيقة خلال الفترة الماضية, وتجري بعض المناقشات بشأنهم مع المدير الفني.

وفيما يخص محمد عنتر لاعب الأسيوطي.. كشف ميهوب أن اللاعب لم يوقع على عقود كما يتردد مؤخرا, وإنما هو من اللاعبين المرشحين وداخل دائرة الاهتمام, لكن كل الأمور متوقفة لحين اجتماع البدري مع لجنة الكرة, وبعدها سوف يجلسون لحسم اختياراته فيما يخص بعض الصفقات التي رشحتها لجنة الإحصاء والتحليل.