أخبارمصر -د.هند بدارى

تنفرد إذاعة الأغاني /اليوم الثلاثاء/ 25 ابريل ولاول مرة باستضافة الاعلامية نهال كمال زوجة الخال عبد الرحمن الابنودي وابنته اية في برنامج ذكرياتي مع النجم سمير صبري و تحدثنا من خلاله عن ذكرياتها مع الخال الابنودي وبداية مشوارها معه ثم الارتباط.

كما يرصد النجم سمير صبري مواقف عديدة وطريفة من حياة الابنودي مع نجوم الفن في الزمن الجميل .

وعن الخلاف الشهير بين الابنودي والعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ نستمع الي الابنودي وهو ينتقد عمله الفلكلوري الاول للعندليب وهو اغنية ” انا كل ما اقول التوبة ” كما نستمع الي الاغنية في تسجيل استوديو نادر .

جدير بالذكر أن ذكرياتي برنامج أسبوعي من تقديم النجم سمير صبري ويساعد في الإعداد والتنفيذ والإخراج سيد عبد العزيز .