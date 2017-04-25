القاهرة-أخبارمصر

انطلقت منذ قليل، فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، المقامة في مدينة الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر المؤتمر 200 مدعو من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة، بالإضافة إلى 1200 شابة وشاب في تمثيل لمختلَف الفئات من الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسي وذوي الاحتياجات الخاصة وجميع محافظات الجمهورية خاصةً محافظات القناة وشمال وجنوب سيناء.

تبدأ أحداث وفعاليات اليوم، الأول بوصول الرئيس إلى القاعة الرئيسية في احتفالية بحرية عبْر القناة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مجموعة من العروض أهمّها عرض فيلم “غنوة على السمسمية” عن بطولات أهالي مدُن القناة وفيلم “ابدع انطلق” عن المؤتمرات الشبابية، وعرض تقديمي عن أجندة عمل المؤتمر. وينتهي اليوم الأول بلقاء السيد الرئيس مع مجموعة من شباب مدن القناة وسيناء.