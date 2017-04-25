غزة - أ ش أ

أعلن ديفيد كييس المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رئيس الوزراء لن يجري محادثات مع وزير الخارجية الألماني, زيجمار جابرييل, بسبب اعتزام الأخير الاجتماع مع منظمة إسرائيلية غير حكومية مناهضة لتعامل إسرائيل مع الفلسطينيين.

ونقلت صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية – في نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء – عن المتحدث الإسرائيلي قوله: “تم إلغاء الاجتماع”.

من جانبه, أعلن وزير الخارجية الألماني – في تصريحات بثها التلفزيون الألماني اليوم- أن نتنياهو ألغى في اللحظة الأخيرة الاجتماع الذي كان مقررا معه في القدس, مضيفا “سمعنا من وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو الذي التقيت به مرارا وتكرارا, يريد إلغاء هذا الاجتماع لمجرد لقائنا مع ممثلين ناقدين للسياسة الإسرائيلية, من المجتمع المدني”.

وتابع الوزير الألماني “أنه من الصعب علي أن أتصور أن يحدث هذا, لأنه سيكون مؤسفا للغاية, ومن الطبيعي أن برنامج زياراتنا للخارج أن نلتقي مع ممثلين للمجتمع المدني”.

وأوضح أنه لا يمكن تصور أننا سنلغي لقاء مع نتانياهو, خلال زيارة له إلى ألمانيا مثلا في حال التقى مع جهات تنتقد الحكومة الألمانية.

وشهدت الآونة الأخيرة, زيادة في حدة التوتر بين إسرائيل وألمانيا على خلفية الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الألماني إلى إسرائيل حاليا, ورغبته في لقاء أعضاء منظمات إسرائيلية ناشطة في مجال حقوق الإنسان.

وحذر نتنياهو جابرييل – أمس – من أنه لن يلتقي به, إذا عقد اجتماعه المقرر مع منظمة “كسر الصمت” التي تقول إن الجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب, ولم يكن اجتماع جابرييل على جدول أعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم.