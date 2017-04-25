كفر الشيخ-أ ش أ

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء السيد نصر /اليوم الثلاثاء / وصول السفينة التجارية إلى ميناء البرلس قادمة من ميناء ريجيكا (كرواتيا) محملة ب`3 محول كهربائي بحمولة تزن 227 طن معدات المرحلة الثانية بمحطة كهرباء البرلس.

وذكر المحافظ إن تلك المحطة تعد من أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط, وتقع على بعد 16 كيلومترا من ميناء البرلس حيث تقام على مساحة 250 فدانا, لإنتاج 4.8 ألف ميجا وات كهرباء, بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2 مليار يورو.

وأوضح بأنه سيتم إنشاء المنطقة الاستثمارية الجديدة على شريط الطريق الدولى الساحلي باستثمارات قدرها 200 مليار جنيه على مساحة 10 آلاف فدان حيث ستوفر 250 ألف فرصة عمل مضيفا أن المحافظة ستشهد فى الفترة القليلة القادمة افتتاح عدد من المشروعات التى تدعم الاقتصاد القومى وتوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة.

ومن جانبه أكد مدير عام ميناء البرلس البحري العميد يسرى الدسوقي أن هذه السفينة رقم 33 التي تصل إلى ميناء البرلس محمله بمشحونات محطة الكهرباء العملاقة بالبرلس.