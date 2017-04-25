برلين - د ب أ

اكد كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء إن ماتس هوميلز وجيروم بواتينج وخافي مارتينيز ثلاثي قلب دفاع الفريق حصلوا على الضوء الأخضر لخوض مباراة بوروسيا دورتموند في قبل نهائي كأس ألمانيا غدا الاربعاء.

ولم يحقق متصدر الدوري الألماني الفوز في آخر أربع مباريات له في كل المسابقات ويرغب في العودة إلى الطريق الصحيح حيث يسعى للفوز بالثنائية المحلية بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي على يد ريال مدريد.

وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين انه لم يواجه ماتس أي مشكلة أمام ماينز يوم السبت وتدرب خافي وجيروم بشكل جيد جدا.

وأضاف ان المشكلة الوحيدة أن هناك مكانين فقط (في قلب الدفاع). ومهمة الاختيار بينهم ستكون صعبة.

ومن أكبر المشاكل التي تواجه أنشيلوتي الظهير ديفيد ألابا الذي يسابق الزمن للتعافي من إصابة تعرض لها في التعادل 2-2 مع ماينز.

واشار المدرب الايطالي الذي يقضي أول مواسمه مع النادي الى ان ألابا لن يلعب إذا لم يكن جاهزا بنسبة مئة في المئة.

وسيواجه بايرن ميونيخ حامل اللقب منافسه دورتموند في تكرار لنهائي العام الماضي ويعلم أنشيلوتي أن فريقه يحتاج للظهور بقوة.

وتعادل بايرن مرتين في الدوري ليتقلص الفارق الذي يفصله عن أقرب مطارديه إلى 8 نقاط من 13 نقطة قبل أربع مباريات على النهاية كما خسر مرتين أمام ريال مدريد من بينها الهزيمة 4-2 في الوقت الإضافي الأسبوع الماضي في مدريد ليخرج من دوري الأبطال بالهزيمة 6-3 في مجموع المباراتين.

واختتم أنشيلوتي بالتأكيد على جاهزية بايرن وتنتظره مباراة كبيرة غدا. مشيرا الى ان المواجهة أمام ريال كلفت الفريق الكثير من الطاقة لكن بايرن وضعها خلف ظهره ويركز الآن على مواجهة دورتموند.