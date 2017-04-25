بورسعيد - أ ش أ

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الثلاثاء استقبال 234 سفينة بمينائي شرق وغرب بورسعيد من جنسيات مختلفة خلال شهر مارس الماضي.

وذكرت الهيئة – في بيان – أن ميناء شرق بورسعيد المحوري سجل دخول 158 سفينة تحمل جنسيات مختلفة من بينها سنغافورة وبنما والصين وألمانيا وأمريكا والبرتغال وقبرص والدنمارك مارشال وليبريا وتركيا منها 124 سفينة (مازر) و74 سفينة (فيدر).

وأوضحت الهيئة أن من أهم الأنشطة التي تستغلها مصر لزيادة دورها في نشاط التجارة العالمية قيام السفن الأم في الحاويات والتي تصل حمولتها إلى ما بين 8 إلى 18 ألف حاوية بإلقاء جزء كبير من حمولتها في الموانئ المحورية شرق بورسعيد لتأتي سفن أصغر تعرف باسم الفيدر بحمولات من 500 إلى 3000 حاوية لتوزيع ما ألقته السفن الأم في الميناء المحوري على موانئ المنطقة والموانئ الأخرى.