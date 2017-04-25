اخبار مصر-حمودة كامل

عقدت كلية الزراعة بجامعة الأزهر فرع أسيوط بروتوكول تعاون مع مديرية الشباب والرياضة تحت عنوان مصر تعمل بهدف تنمية المهارات الحياتيه والوظيفيه للطلاب وعقد عدة دورات في التنمية البشرية والحاسب الالي.

يذكر أنه تم عقد البروتوكول بحضور الدكتور أحمد حسن عبدالعال عميد الكلية والدكتور السيد طلعت رئيس قسم الإرشاد الزراعي والمجتمع الريفي ومسئولي مديرية الشباب والرياضه باسيوط ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ورعاية الشباب والطلاب بالكلية