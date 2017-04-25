جنيف - أ ش أ

بدأت منظمات وجمعيات دولية إطلاق حملات للتصدي لخطر الملاريا لمزيد من الإجراءات الصحية لمواجهة المرض

وطرحت احدي الجمعيات السويسرية حملة من أجل جمع تبرعات بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة مرض الملاريا والذى حددته منظمة الصحه العالمية بيوم 25 أبريل الذى يصيب 212 مليون شخص فى العالم.

والهدف من هذا المبلغ تخصيصه لشراء 2 ناموسية لكل أسرة تتكون من أربعه أفراد لحمايتهم وهم نائمون من لدغة الناموسة المسببه لمرض الملاريا وتخفيض عدد الإصابات الجديدة للنصف .