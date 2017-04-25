برلين - أ ش أ

أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل اليوم / الثلاثاء أن اللاجئين بإمكانهم الإسهام في التقليل من نقص العمالة المتخصصة في ألمانيا، مطالبة بتخطى المشاكل والحواجز التى تعوق دمج اللاجئين فى المجتمع الالماني .

وأضافت ميركل خلال تفقدها لمدرسة البرمجة للاجئين في برلين , أن ألمانيا تحتاج في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى كل عمالة متخصصة, هذا يعني أن فرص العمل في هذا المجال كبيرة للغاية .

جدير بالذكر أن هناك عددا من الشركات الالمانيه التى بدأت بالفعل تقديم برامج ودورات تدريبيه لدمج اللاجئين مثل شركات السيارات وشركة BASF للكيماويات التى تعمل على تأهيل 50 لاجئا لسوق العمل الألمانية, إذ سيشاركون طوال سنة في دروس لتعلم اللغة الألمانية ودورات تأهيلية لتكوين فريق مهني بعد ذلك , كما تقوم شركه تيليكوم الالمانيه للاتصالات بتدرب 70 لاجىئا لتأهلهم للعمل ` بالاضافة لشركة دويتش بان للسكك الحديديه وغيرها من الشركات التى تعمل على تأهيل اللاجئيين لانضمامهم للعمل فى المانيا .