القاهرة - أخبار مصر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى للشباب والذى يعقد بمدينة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، ولمدة 3 أيام، وذلك بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وحضر مراسم الإفتتاح رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال و المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية , ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والشباب والتموين والتضامن والتخطيط والإسكان والصحة , بالإضافة إلى عدد كبير من النواب و رؤساء الأحزاب السياسية و الشخصيات العامة .

ويناقش المؤتمر من خلال الجلسات المختلفة عددا من الموضوعات التى تهم المواطن المصرى و من بينها مواجهة ارتفاع أسعار السلع و المسئولية المشتركة بين الدولة والمجتمع والمواطن, وجهود الدولة لرعاية المواطن صحيا واجتماعيا, و آفاق التنمية المستدامة فى قطاعى البترول و الكهرباء,

ويشارك فى المؤتمر 1200 شاب وشابة من مختلف الفئات العمرية يمثلون إقليم القناة والمحافظات الأخرى، حيث يشارك بالمؤتمر شباب محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، علاوة على شباب من محافظتى شمال وجنوب سيناء، وبعض شباب المحافظات الأخرى.