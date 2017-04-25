مدريد - أ ش أ

اكد المدير الفني لريال مدريد الإسباني, الفرنسي زين الدين زيدان اليوم إنه لو عاد به الزمن لأشرك الويلزي جاريث بيل مجددا في مباراة الكلاسيكو.

وخسر ريال مدريد الكلاسيكو من برشلونة على سانتياجو برنابيو بثلاثة اهداف لاثنين في مباراة دفع بيها زيدان ببيل عقب عودته من الإصابة لكنه لم ينجح في إكمال الشوط الأول ليضطر لاستبداله.

ولم يبد زيدان في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا غدا في الليجا ندما على الدفع باللاعب, مشيرا إلى أنه يؤمن بصورة عمياء ببيل.

وصرح زيدان انه لو عاد الزمن وكررنا نفس الحوار الذي دار بيننا لدفعت به مجددا, كان يتدرب دون ألم وبشكل طبيعي, لكن في النهاية حدث ما حدث.هذا أمر لا يمكن تفاديه , لكن الإصابة ليست خطيرة, سيغيب للفترة التي يحتاجها, لكنه يتمنى أن يتواجد مع الريا سريعا.

وعلى الرغم من أن اصابة بيل تحتاج لفترة من ثلاثة إلى أربعة أسابيع قبل العودة, إلا أن المدرب أعرب عن شعوره بالتفاؤل عقب الحديث مع عناصر الجهاز الطبي.

وتابع زيدان ان هذه الأشياء تحدث في كرة القدم ولا يمكن تفاديها, حينما يؤذي أحدهم نفسه فإنه يفعل هذا الأمر دون قصد ويرغب في اللعب, حينما تكون الاصابة طويلة تصبح العودة صعبة, لكن هذه اصابة جديدة وليست كبيرة وآمل عودته سريعا.