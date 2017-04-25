القاهرة - أ ش أ

يحضر مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ, ومدير العلاقات الخارجية سمير عدلي, قرعة دوري أبطال إفريقيا بمقر الكاف بالقاهرة في الثانية بعد ظهر غد /الأربعاء/ في حضور جميع مسئولي الأندية ال`16 المشاركة في دور المجموعات بدوري رابطة أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي من الأدوار المقبلة منافسات دور المجموعات من بطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا, حيث تم تعديل المشاركة في دور المجموعات هذا الموسم لأول مره لتقام من دور ال` 16 بدلا من دور الثمانية .

ويتواجد الأهلي في التصنيف الأول بجانب الزمالك والنجم الساحلي التونسي وصن دوانز الجنوب إفريقي.