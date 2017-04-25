الزقازيق-أ ش أ

قرر محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد نقل ومجازاة 100 عامل بمستشفى الحسينية المركزى واحالتهم للشئون القانونية لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى واهمالهم وتقاعسهم فى عملهم وانصرافهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وكان محافظ الشرقية قد كلف إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة بالمرور الدورى المفاجئ على المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من انضباط العاملين بها وتقديم الخدمة للمواطنين على الوجه الأكمل.

وقامت اللجنة بزيارة لمستشفى الحسينية المركزى فوجدوا انصراف 98 طبيبا وممرضا وفنيا وإداريا بدون إذن أو عذر رسمي وتم اعداد مذكرة تفصيلية للمحافظ. فقرر نقل المدير الإدارى للمستشفى ومسئول دفتر الحضور والانصراف ومجازاة الآخرين بخصم 3 أيام من رواتبهم كما قرر احالتهم جميعا إلى الشئون القانونية بديوان عام المحافظة للتحقيق معهم لاهمالهم فى عملهم.

وفى سياق متصل شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات بضرورة تفعيل دور المتابعة الميدانية لتحقيق الانضباط فى العمل وتقديم خدمة جيدة للمواطنين.