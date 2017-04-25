القاهرة-اخبار مصر

وافق ممثلو وزارة المالية خلال اجتماعهم مع قيادات اتحاد العمال، الثلاثاء، على صرف العلاوة الاجتماعية المتمثلة في الـ10% كاملة.

وأعلن جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن ممثلي وزارة المالية وافقوا خلال الاجتماع على صرف علاوة الـ10% كاملة، على أن تضاف للراتب الأساسي وتصرف بأثر رجعي من 1 يوليو 2016 بعد إقرارها من مجلس النواب، وبمجرد التصديق عليها من الرئيس دون الانتظار لراتب شهر مايو، حيث يعتمدها الرئيس يوم 1 أو 2 مايو المقبل.

وأوضح المراغي أن ممثلي المالية طالبوا، خلال الاجتماع، استكمال العلاوة الخاصة بالعلاوة الدورية الـ7% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أي استكمالها بعلاوة خاصة 3% ليصبح إجمالي الإثنين 10%، لكننا رفضنا الجمع بين الإثنين، بسبب الظروف المعيشية، بحيث تصبح العلاوة الاجتماعية 10% كاملة تصرف بأثر رجعي منذ يوليو 2016، مشيرًا إلى أن وزير قطاع الأعمال لم يشارك في الاجتماع.