القاهرة-أش أ

طالب المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية المواطنين والجهات المالكة للأراضي الواقعة بالشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة بسرعة التقدم لجهاز المدينة بأصول مستندات ملكيتهم لهذه الأراضي (أصل + صورة ضوئية) .

للاطلاع عليها ومراجعة الموقف القانوني لها وذلك خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.

وذكر السباعي إن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة على مصالح المواطنين والجهات المالكة للأراضي الواقعة بالشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة.