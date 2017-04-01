القاهرة-أ ش أ

التقى وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم الثلاثاء الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس وذلك فى ختام زيارته الحالية للعاصمة اليونانية أثينا.

كما طلب الرئيس اليوناني نقل تحياته وتقديره الخاص للرئيس السيسي الذي تربطه به علاقة قوية وتقدير وإعجاب بما يقوم به من جهد متفان لتعزيز استقرار مصر ونهضتها الاقتصادية والاجتماعية.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية نقل للرئيس اليوناني تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتقديره الكبير للقيادة وللشعب اليوناني, خاصة في أعقاب الأحداث الإرهابية الأخيرة التي تعرضت لها مصر, وما لمسه الجانب المصري من تضامن كبير من اليونان على المستويين الرسمي والشعبي.

كما عبر وزير الخارجية للرئيس اليوناني عن تطلع مصر لاستمرار الدعم اليوناني لمصر على مستوي مؤسسات الاتحاد الأوروبي, وعلي مستوي المحافل الدولية بوجه عام.

ومن جانبه عبر الرئيس اليوناني عن تقديره الكبير للرئيس السيسي وما تشهده مصر في عهده من نقلة نوعية في شتي المجالات, معربا عن سعادته لأن العالم بدأ يدرك الآن الأهمية القصوي لدعم مصر للدور المحوري الذي تقوم به في مكافحة الارهاب والفكر المتطرف ودورها في حل نزاعات المنطقة.