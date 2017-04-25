اخبار مصر -د.هند بدارى

كلف المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتوفير مواقع متميزة بالأحياء للسماح بترخيص مشروعات الشباب بها وتواجدها تحت إشراف الحي والتزام صاحب المشروع بالقواعد والاشتراطات المطلوبة ونظافة الموقع .

وشدد على خضوعه للإشراف الطبي من مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين لتأكد من سلامة البائع وجودة المعروض وصلاحيته وعلى أن يكون اختيار الموقع لا يتسبب في اى إعاقة مرورية وأتلوث بيئي أو مسبب إزعاج أو أضررا” للمواطنين .

وأكد المهندس خالد أبو ضيف رئيس حي النزهة ان الحي يتعامل مع كل ما هو مخالف ولن يسمح الا بتواجد ما تقرر الترخيص والسماح بة وليس من المقبول قيام بعض الأفراد بعمل مشروعاتهم والوقوف في اى موقع دون الحصول على تصريح والتسبب في إعاقة حركة المرور او الإزعاج المستمر لسكان المنطقة .