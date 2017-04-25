القاهرة - أ ش أ

أنهت الفنانة مي سليم تصوير 80% من إجمالي دورها في العمل الدرامي الجديد “سبع صنايع” المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

مي تتواجد حاليا داخل ديكور شقتها الذي تم بناؤه خصيصا للمسلسل، من أجل استئناف دورها،رغبة منها في إنهاء العمل قريبا من أجل متابعة عمليات المونتاج والمكساج الخاصة به.

مسلسل “سبع صنايع” يشارك فى بطولته كل شريف رمزي،وإنجى وجدان،وياسر الطوبجي،وخالد عليش،ومحمد متولي،وإخراج تغريد العصفوري،ومادي بادي،وتم الانتهاء من تصوير حلقات شارك فيها عدد من النجوم كضيوف شرف وهم محمد فؤاد،فيفي عبده،هشام عباس، حسن الرداد،أيتن عامر،مي كساب،حمدي الميرغني، أكرم حسني،دلال عبد العزيز،شيماء سيف،أحمد فتحى،هاني رمزي،رانيا يوسف،ونيكول سابا.