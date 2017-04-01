القاهرة - أ ش أ

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية، للمستشار العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب أسرة المواطن المتوفي السيد حسني صابر بسيوني الذي توفي في 14 نوفمبر 2009،في معرفة مستحقات الأسرة، لدي هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي الإيطالية.

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلي أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي “الأنبس”، أفادت بأن العامل المتوفي هو من مواليد 19 مايو 1964 بمحافظة الشرقية، يستحق معاش كامل لم يحدد قيمته بعد،وتم إبلاغ الأسرة بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا.