القاهرة - أ ش أ

قررت جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور فاروق الجوهري فتح جميع مؤسسات الجمعية مجانا للجمهور طوال اليوم الثلاثاء بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

صرح بذلك الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وسكرتير عام الجمعية، موضحا أنه تقرر افتتاح مركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة، بالإضافة إلى مكتبة مصر الجديدة ومكتبة المستقبل واستقبال روادها بالمجان طوال اليوم، بهدف التوعية بأعياد سيناء والتعريف بما تكبده المصريين من جهد ودم وتضحية من أجل استرداتها, وتعميق روح الانتماء لدى الشباب، خاصة أن الجيل الحالي لم يعش تلك السنوات.

وأكد أن أبطال القوات المسلحة المصرية يخوضون الآن حربا ضروسا في سيناء الحبيبة سيكون النصر كما كان دائما بمشيئة الله حليفهم، لتطهير سيناء الحبيبة من كل أثر للجماعات الإرهابية التي تنفذ مخططات أعداء الأمة العربية وفي القلب منها مصر العروبة، مهنئا جموع الشعب المصري والقيادة المصرية وقواتنا المسحلة بذكرى الانتصارات وعودة سيناء.