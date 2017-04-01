القاهرة -اخبار مصر

عثر طبيب جراحة بمستشفى إمبابة على جثة طفل، ملقاة داخل مستشفى إمبابة.

كان اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة العجوزة بتلقيه بلاغا من طبيب بمستشفى إمبابة بالعثور علي جثة طفل رضيع بجوار مصعد المستشفي حيث قرر الطبيب وبصحبته عامل بالمستشفى أمام العميد إيهاب شلبي مفتش مباحث وسط الجيزة بعثورهم علي جثة طفل ملفوف بجوار المصعد الموجود داخل المستشفى ورجحا أن يكون نجل سيدة أجهضت ويكثف رجال الأمن تحرياتهم لكشف غموض الواقعة.

وأمر اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإخطار النيابة التى تولت التحقيق.