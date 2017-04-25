واشنطن - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن البحرية الأمريكية أنهت مناورات مع اليابان، فيما اتجهت قطعا بحرية أمريكية إلى شبه الجزيرة الكورية.

ويعقد وزير الدفاع جيم ماتيس، ورئيس الأركان جوزيف دانفورد، اجتماعاً سرياً مع قادة الكونجرس غداً لمناقشة الأزمة الكورية.

وكانت حاملة الطائرات الأمريكية “كارل فينسون” والقطع المواكبة لها بدأت مناورات مشتركة مع البحرية اليابانية الأحد الماضي، على وقع توتر إقليمي ناتج من البرنامجين الباليستي والنووي لكوريا الشمالية.