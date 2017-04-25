اخبار مصر - نجلاء عزت

اصيب 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات اعلى كوبرى الطيران مما ادى لظهور كثافات مرورية للمتجة لطريق المطار أعلى وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.

ومن جانبها ناشدت الادارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات بالالتزام بالسرعات المقررة داخل العاصمة وتوخى الحذر اثناء القيادة .

كانت غرفة عمليات مرور القاهرة قد تلقت بلاغا من الخدمات الامنية المعينة اعلى كوبرى الطيران بوقوع حادث تصادم ،وعلى الفور أمر اللواء علاء متولى مدير الادارة العامة لمرور القاهرة بانتقال رجال المرور وبصحبتهم ونش لرفع أثار الحادث وبالفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات واسفر الحادث عن اصابة 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتقلى العلاج ويقوم رجال المرور برفع أثار الحادث .