سول - أ ش أ

يشارك الفيلم العربي اشتبك في مهرجان الفيلم العربي في كوريا الجنوبية الذي يقام في الفترة من 1 إلى 7 يونيو المقبل

يقدم المهرجان أنواعا مختلفة من الأفلام العربية مثل الكوميديا السوداء والخيال العلمي، ويشارك في المهرجان 12 فيلما من 10 دول عربية بما فيها “اشتباك” للمخرج المصري محمد دياب، و”المختارون” للمخرج الإماراتي علي مصطفى، سيعرض في المهرجان.

وتم اختيار الفيلم “محبس” للمخرجة اللبنانية صوفي بطرس كفيلم افتتاحي في المهرجان، ويحكي الفيلم قصة عشق لبنانية سورية صعبة تعكس الواقع الاجتماعي بين لبنان وسوريا.

وتعتزم اللجنة المنظمة للمهرجان دعوة الممثلة اللبنانية جوليا قصار، التي لعبت دور البطولة في الفيلم, إلى زيارة لكوريا الجنوبية.