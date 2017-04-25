الإسكندرية ـ أ ش أ

أوصى منتدى “تكامل الجامعة والصناعة” في ختام أعماله بجامعة الإسكندرية بضرورة تعديل اللوائح والبرامج الدراسية لمواكبة سوق العمل وتغطية احتياجات السوق المحلية والعربية والأوروبية باعتبار 2017 عام تطوير البرامج بجامعة الإسكندرية.

وأشار المنتدى الذي نظمه مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال تحت شعار “بلدنا أحلى بشبابها” إلى اقتراح إضافة مقرر جديد تحت مسمى ريادة الأعمال كمتطلب جامعي.

وأكد المنتدى – في بيان صادر عن جامعة الإسكندرية اليوم الثلاثاء – الاهتمام بغرس ثقافة العمل عند شباب الجامعات ، وتنمية الجوانب الشخصية والإدارية والتنمية الذاتية لطلاب الجامعات الحكومية ، ورعاية رجال الأعمال والمجتمع المدني للأفكار الأكاديمية المبدعة والإستفادة من مراكز التدريب داخل المصانع التي تجمع بين الجانب الأكاديمي والمهني في التدريب العملي للطلاب.

كما أوصى المنتدى بالتوسع في البرامج البينية بين كليات ومعاهد الجامعة وإدخال التكنولوجيا الحديثة في كل البرامج الدراسية ، والتأكيد على الاهتمام بالدراسات العملية والتدريبية وإيجاد تعاون علمي مشترك بين الكليات فيما يختص بمشروعات التخرج في السنوات النهائية والاهتمام بدور الحاضنات التكنولوجية لخدمة المجتمع في المجال الصناعي والطبي ، وطالب بضرورة إيجاد علاقة تبادلية بين البحث العلمي والإعلام بما يؤثر إيجابا على الواقع المجتمعي.

وأوصى بربط البحث العلمي بسوق العمل وكافة قطاعات المجتمع المدني وزيادة حجم الاستثمارات لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل وزيادة فرص العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام أصحاب المشروعات الاستثمارية.

ودعا إلى العمل على طرح فرص عمل بديلة لشباب الخريجين والتعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية بالإسكندرية وجامعة الإسكندرية لدعم المشروعات الصغيرة للطلاب والخريجين وتدريب الطلاب على ريادة الأعمال.