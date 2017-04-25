القاهرة أ ش أ

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية, فى ضبط مطبعة ضخمة بالقاهرة; لنسخ وتقليد الكتب والمراجع والروايات العالمية.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية, أكدتها التحريات السرية, مفادها اضطلاع المدعو عمر س.ع, وزوجته, بإدارة مطبعة ضخمة كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة, لنسخ وتقليد الكتب والمراجع العلمية والطبية والأدبية والثقافية والمدرسية والقصص والروايات العالمية لأشهر الكتاب.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة, تم استهداف المطبعة, وتبين أنها على مساحة 4 آلاف متر, ومكونة من 3 طوابق وبداخلها عدد من ماكينات الطباعة والقص والتغليف ذات تقنية عالية, وغرف للمونتاج والزنكوغراف والميكروفيلم, وكذلك معدات للنقل والتحميل من وإلى المطبعة, كما ضoبط بداخلها ملايين من الكتب والاسطوانات المدمجة المعدة للبيع والتداول لمختلف المراحل التعليمية, وكمية كبيرة من المواد الخام التى تستخدم فى الطباعة, شملت أطنانا من الأوراق والأحبار وألواح الزنكوغراف .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة, والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.