مانشستر - أ ش أ

ذكرت صحيفة “ديلى ميرور” أن السويدى زلاتان إبراهيموفيتش يبدو أنه اقتنع بانتهاء مسيرته مع نادى مانشستر يونايتد الانجليزى بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة.

وقالت الصحيفة إن النجم المخضرم الذى يبلغ عامه السادس والثلاثين فى شهر أكتوبر المقبل ربما يدرس الانتقال للدورى الأمريكى لكرة القدم أملا فى العودة للملاعب فى فترة تتراوح بين 9 أشهر وعام كامل.

وكانت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزى, قد كشفت أن إبراهيموفيتش سينتقل إلى أمريكا لإجراء جراحة بالركبة, فى محاولة لإنقاذ مسيرته فى ملاعب كرة القدم.

وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية, أن النجم السويدى سيخضع لجراحة بالركبة اليمنى بالولايات المتحدة الأمريكية, تحت إشراف الخبير الصينى فيردى فو المتخصص فى إصابات الركبة, خلال الأسبوع الجارى, أملا فى إنقاذ حياته المهنية من الانتهاء .

كان اللاعب قد تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى الأمامى والخلفى, خلال مشاركته فى مباراة إياب الدور ربع النهائى من الدورى الأوروبى “اليوروباليج”التى أقيمت ليلة الخميس الماضي فى مواجهة أندرلخت البلجيكى وانتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 2-1.