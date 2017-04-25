واشنطن - أ ش أ

سيتم طرح فيلم المخرج الأمريكي الشهير ستيفن سبيلبرج الذي يتناول وثائق عن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” في 22 ديسمبر 2017 بشكل محدود،بينما يطرح الفيلم في أنحاء أمريكا في 12 يناير 2018 أي قبل أسبوع من إعلان جوائز “جولدن جلوب”.

ويتردد أن الفيلم بطولة النجمين الأمريكيين توم هانكس وميريل ستريب ويلعب توم دور محرر بجريدة “واشنطن بوست” يدعي بن برادلي، بينما تلعب ميريل دور الناشرة ذات الإرادة الحديدية كاثرين جرهام.

وتدور أحداث العمل الفني الذي لم يتم تسميته بعد حول هذا الثنائي الذي يتخذ قرارا بنشر معلومات عن تورط الولايات المتحدة في حرب فيتنام علي الرغم من معارضة حكومة الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون.