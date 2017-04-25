القاهرة -أ ش أ

تحيي فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي حفلا مساء يوم الجمعة المقبل,على مسرح أوبرا دمنهور.

وتقدم فرقة أوبرا الإسكندرية خلال الحفل مختارات من روائع تراث الطرب الأصيل.

جدير بالذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست في يونيو 2004، وقدمت أولى حفلاتها بمسرح الجمهورية في القاهرة، وشاركت في مهرجان الموسيقى العربية، كما قدمت العديد من العروض الخاصة بالأطفال والطلاب، وتشارك في مختلف المناسبات والاحتفالات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، إلى جانب مساهمتها في إحياء ذكرى رموز الغناء العربي.