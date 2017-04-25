الإسكندرية - أ ش أ

اكد حسام حسن المدير الفني للفريق المصري البورسعيدي, أن المصري يعاني من غيابات مؤثرة, في إشارة إلى كل من أحمد صافي وأحمد شكري, مضيفا أن أحمد شكري في المصرى أشبه بمحمد صلاح في المنتخب الوطني أي أن وجوده ضرورة ملحة.

واعترف بتراجع مستوى بعض اللاعبين بسبب الإجهاد, إضافة إلى انشغال البعض الآخر بالتفاوض مع أندية الدوري, معربا عن دهشته أن تقوم تلك الأندية بالتفاوض مع اللاعبين في منتصف الموسم ولاتزال عقودهم ممتدة مع المصري.

واشار حسن الى اإن مباراة فريقه أمام الزمالك انتهت بخطأ ساذج من حارس مرمى فريقه أدى لاهتزاز شباك الفريق البورسعيدي.

وخسر المصري مباراته أمام الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما, امس الاثنين, على ملعب استاد الجيش المصري ببرج العرب في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وأضاف حسام حسن – عقب اللقاء – ان حارس مرمى المصري البورسعيدي ما زال صغيرا في السن, وهو ما أدى إلى الخطأ في تقدير كرة الهدف رغم أنها كانت في حوزته..

وتابع قائلا ان هناك فوارق كبيرة في الإمكانيات البشرية والمادية بين المصري وقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك, امنح المصري 25% من لاعبي الزمالك وسيفوز بالدوري .

وفي سياق مختلف, رفض البرتغالي إيناسيو المدير الفني لفريق الزمالك, حضور المؤتمر الصحفي للتعليق على أحداث المباراة.