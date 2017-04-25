اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أن مصر تعمل على اصلاح الهيكل التظيمي والقانوني لجذب استثمارات جديدة.

وذكر – في مقابلة مع المذيع ديفيد وستن من شبكة بلومبرج الأمريكية على هامش زيارتها لولاية نيويورك – أن مصر تستهدف التخلص من البيروقراطية وخفض الروتين عبر اجراءات منها اعادة تصنيف مصر، وتحسين بيئة الأعمال عن طريق اصدار قوانين داعمة للاستثمار، منها قانون الإفلاس وقانون الشركات المعدل.

“ننظر إلى الإطار القانوني بشكل مترابط، فليس هناك فقط قانون الاستثمار، هناك قوانين أخرى تؤثر على الشمول المالي، وحصلنا قبل ثلاثة أيام على موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون رأس المال السوقي لمعالجة كثير من المخاوف فيما يتعلق بحماية حقوق المساهمين الأقلية، إضافة للسماح بتنويع المنتجات المالية” بحسب وزيرة الاستثمار والتعازن الدولي.