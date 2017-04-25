اخبار مصر- نجوى ابو الخير

أشاد اللواء عادل العمدة المستشار باكاديمية ناصر العسكرية العليا فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء بالمراحل الملحمية التى مرت بها استرداد ارض سيناء للوطن ، والتى وثقت البطولات المصرية فى التحدى وحماية مصر عبر الاجيال من ابنائها، لان المؤامرة المحبوكة للاضرار بها مستمرة حتى الان لانها كما وصفها المشير حسين طنطاوى قلب الخرشوفة فى المنطقة العربية فعملية تقشير الورق حولها مستمر للوصول الى القلب وهى مصر ارضا وشعبا.

واكد اللواء عادل العمدة ان الشخصية المصرية عصية على الانحناء او الكسر فى مواجهة الانواء وهى التى صنعت النصر وليس السلاح او الامكانيات العسكرية ، واسرائيل تحاول هدم هذه الشخصية كى لاتقوى على حمل السلاح وتكرار ملحمة اكتوبر مرة اخرى واكد ان ملحة التخطيط لاكتوبر وتنفيذها على ارض الواقع فاقت كل التوقعات ولم يستطع الاعلام القاء الضوء عليها او الاقتراب بعمق منها ويعجز عن توصيفها غير المتخصصين .

وحول القضاء على الارهاب فى شمال سيناء اكد المستشار باكاديمية ناصر العسكرية العليا ان ملحمة استرداد سيناء اشترك فيها سكان سيناء الذين اثبتوا وطنيتهم وانتمائهم وساعدوا فى نقل المعلومات واكد ان عملية التعليم والمنتج التعليمى من الشباب فى سيناء الان يجب ان يتناسب مع متطلبات سوق العمل فى سيناء وينبع من خلال خطة استارتيجية تراعى البعد الامنى والفكرى والتعليمى اضافة الى قيمة الانتماء

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا