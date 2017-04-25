د ب أ

شنق رجل تايلاندي ابنته البالغة من العمر 11 شهرًا على سطح مبنى قبل أن يشنق نفسه في مقطع فيديو مدته دقيقتين عبر خدمة “فيسبوك لايف” للبث المباشر، حسبما أكدت الشرطة المحلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء.

وكان ووتيسان وونجثالاي 21 عامًا قد بث مقطع الفيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء الاثنين، ما دفع زوجته جيرانوش ترايرات 21 عامًا أيضا إلى إبلاغ الشرطة في مدينة بوكيت 840 كيلومترا جنوبي بانكوك.

وعثرت الشرطة على جثة ووتيسان وابنته الميتة على سطح فندق مهجور في المدينة، وفقا لما ذكره ضابط شرطة بمركز شرطة ساخو فى بوكيت.

وقالت جيرانوتش للشرطة إن زوجها وابنتها فقدا بعد أن تجادلت معه حول طفل آخر أنجبته من شريكها السابق.

وأضافت أن ووتيسان كثيرا ما كان يسيء معاملتها جسديا.

وقال المتحدث باسم الشرطة أن ووتيسان اتهم بالقتل، لكن لن يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بسبب وفاته.