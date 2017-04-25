القاهرة - أ ش أ

يواصل الفنان أحمد صفوت تصوير دوره بأحداث الجزء الثاني من مسلسل “أفراح إبليس”داخل فيلا بالمنصورية.

“أفراح إبليس 2” بطولة جمال سليمان، ومحمود عبدالمغنى وصابرين ومنة فضالى وإيمان العاصى وأحمد صفوت وكمال أبورية ومحمود الجندى وعفاف رشاد وتامر ضيائى وعمرو صحصاح ونادية رشاد وضياء الميرغنى، للكاتب الكبير مجدى صابر، وإخراج أحمد خالد أمين .

وعن مسلسله الجديد “الطوفان” المقرر عرضه ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2017، أكد صفوت أنه انتهى من تصوير 50% من دوره حتى الآن، غير أنه توقف عن التصوير منذ فترة لعدم وجوده ضمن أبطال ديكورات هذه المشاهد.

“الطوفان” بطولة ماجد المصري، وأحمد زاهر، وروجينا، وصلاح عبد الله، وعبير صبري، ووفاء عامر، وأيتن عامر، ومجدي كامل، وعدد آخر من النجوم، سيناريو وحوار محمد رجاء ووائل حمدي، وإخراج خيرى بشارة.