لندن - أ ش أ

كشفت إحصاءات حديثة عن أن عدد العمليات الجراحية المرتبطة بالسمنة في مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية زادت بنسبة تجاوزت 500% خلال السنوات العشر الماضية.

وأجريت نحو 5 آلاف و20 جراحة من هذا النوع للنساء العام الماضي مقابل ألف و418 جراحة للرجال، رغم أن معدلات السمنة للجنسين بلغت 27%، وهو ما يشير إلى أن مزيدا من النساء يقبلن على هذه الجراحة باهظة التكلفة لاهتمامهن الشديد بمظهرهن وصحتهن على المدى البعيد.

وتم إجراء 6 آلاف و438 عملية جراحية لتحويل مسار المعدة وربط المعدة في مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية عامي 2015 و2016، مقارنة بألف و38 جراحة مماثلة عامي 2005 و2006 أي زيادة بنسبة 520%.