روما - رويترز

أحرز محمد صلاح هدفين ليقود روما لفوز كبير 4-1 على مضيفه بيسكارا ليحتفظ بأمله في مواصلة مطاردة يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم ويدفع منافسه للدرجة الثانية امس الاثنين.

وظل روما صاحب المركز الثاني على بُعد ثماني نقاط عن يوفنتوس قبل خمس مباريات على النهاية بينها لقاء بين الفريقين في الملعب الأولمبي في العاصمة.

وهبط بيسكارا متذيل الترتيب للدرجة الثانية بعد موسم واحد في دوري الأضواء حيث تركته الخسارة متأخرا بفارق 15 نقطة عن إمبولي صاحب المركز 17 أول مراكز منطقة الأمان. لكن سجل المواجهات المباشرة بين الاثنين يصب في مصلحة إمبولي.

وتقدم روما أيضا بأربع نقاط عن نابولي ثالث الترتيب في صراعهما على المركز الثاني المؤهل مباشرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكانت النقطة غير المضيئة الوحيدة لروما خلال المباراة تعبير إيدن جيكو، متصدر هدافي الدوري برصيد 25 هدفا مناصفة مع أندريا بيلوتي هداف تورينو، عن غضبه أثناء استبداله في الشوط الثاني ورفض مصافحة مدربه لوشيانو سباليتي.

وأهدر روما العديد من الفرص قبل أن يفتتح كيفن ستروتمان الأهداف بعد تمريرة من ستيفان الشعراوي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين وعزز راديا ناينجولان النتيجة بعدها بدقيقتين.

وجعل صلاح النتيجة 3-صفر بعد ثلاث دقائق على بداية الشوط الثاني بتسديدة من حافة منطقة الجزاء وأضاف الدولي المصري هدفه الشخصي الثاني بعد هجمة مرتدة عقب مرور ساعة من البداية.

وقلص أحمد بن علي الفارق لبيسكارا قبل النهاية بسبع دقائق.

ورفع هدف اللاعب الليبي أهداف المرحلة إلى 48 هدفا في عشر مباريات وهو الأعلى في جولة واحدة منذ أكتوبر تشرين الأول 1992.