اعداد - أمينة يوسف

تحل اليوم ذكرى تحرير سيناء ففي الخامس والعشرين من أبريل عام 1982 تم رفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها من إسرائيل.

واعتاد المصريون في هذه المناسبة على مشاهدة عدد من الأفلام التي جسدت بطولة الجندي المصري لتصبح هذه الأفلام “تيمة” نعتز بها في ذكرى تحرير الأرض ومن أبرز هذه الأفلام.

أسد سيناء

تدور قصة الفيلم حول إحدى بطولات حرب أكتوبر حيث تناولت شخصية البطل سيد زكريا الذى لقب بـ “أسد سيناء” وذلك بعدما حاصره الإسرائيليون بكتيبة صاعقة لقتله.

والفيلم تم تصويره فى أماكن حربية حقيقية محاكاة للأحداث مثل مدرسة أنشاص ومدرسة الصاعقة وغيرهما من الأماكن العسكرية والصحراوية.

الفيلم بطولة مشتركة تجمع بين عمرو رمزى ورامى وحيد وعادل عبدالعال وعمرو رجب ومجموعة من الشباب والفيلم من تأليف عادل عبدالعال وعمرو الدالي، ويحمل توقيع المخرج حسن السيد.

الكتيبة 418

فيلم “الكتيبة 418” يتناول بطولة الكتيبة 418 دفاع جوى فى “بورسعيد” وتصديها للهجوم الجوى الإسرائيلى على مدار 8 أيام من القتال.

ويتحدث قائد الكتيبة والضباط الحقيقيون خلال أحداث الفيلم، عن أدوارهم فى المعركة. فيلم الكتيبة 418 إنتاج المجموعة 73 مع مساهمات المصريين وبموافقة القوات المسلحة، سيناريو وحوار أحمد زايد، مدير تصوير سيد فايد، إخراج وليد ساري.

إعدام ميت

فيلم من إنتاج عام ١٩٨٥، بطولة محمود عبدالعزيز وفريد شوقى ويحيى الفخرانى وبوسى وليلى علوي.

وتدور أحداثه عام ١٩٧٢ حيث تم إلقاء القبض على منصور مساعد الطوبجى العميل للمخابرات الإسرائيلية ويحكم عليه بالإعدام، تستغل المخابرات المصرية الشبه الكبير بين منصور وضابط المخابرات المصرى عز الدين فينتحل عز شخصية منصور، ليتولى مهمة معرفة أسرار المفاعل الذرى الإسرائيلى (ديمونة).

أغنية على الممر

فيلم مصرى من إنتاج عام ١٩٧٢، سيناريو وحوار مصطفى محرم وإخراج على عبدالخالق وبطولة محمود مرسى وصلاح قابيل ومحمود ياسين وأحمد مرعى وصلاح السعدني.

تدور أحداث الفيلم حول فصيلة مشاة مصرية يتم حصارها أثناء حرب ١٩٦٧ وهم يدافعون عن أحد الممرات الاستراتيجية فى سيناء ويرفضون التسليم، يتناول الفيلم مشاعر الجنود أثناء الحصار وهى مزيج من إحباطهم وذكرياتهم وطموحاتهم قبل الحرب وأمانيهم إذا ما عادوا من الحصار، أثناء وقت الحصار الطويل يحكى كل جندى عن حياته ومعاناته الإنسانية وعثراته .

الرصاصة لا تزال في جيبي

تدور أحداث الفيلم بعد نكسة 67 وحتى نصر أكتوبر والفيلم يعتبر واحدا من أشهر الأفلام التي جسدت البطولات المصرية، وارتبطت موسيقى الفيلم بوجدان المصريين، فقد ألف الموسيقى الفنان عمر خورشيد، وشارك في بطولة الفيلم كلا من محمود ياسين، حسين فهمي، يوسف شعبان، نجوى إبراهيم، وقصة إحسان عبدالقدوس وإخراج حسام الدين مصطفى.

العمر لحظة

تجسد الفنانة ماجدة في هذا الفيلم، دور صحفية تتجه للعمل التطوعي، وتتعرف على مجموعة من الجنود وتعرف عن قرب قصصهم الإنسانية، حتى تنشب حرب أكتوبر، الفيلم بطولة أحمد مظهر، محمد خيري، أحمد زكي، ناهد شريف، وألف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار بليغ حمدي، وكتب قصته الأديب يوسف السباعي، وإخراج محمد راضي.

أبناء الصمت

يعرض الفيلم بعض القصص الإنسانية لعدد من الجنود والذين اجتمعوا على هدف واحد هو تحرير الأرض، حتى يتحقق النصر بالفعل، الفيلم بطولة محمود مرسي، محمد صبحي، نور الشريف، السيد راضي، مديحة كامل، ومن تأليف مجيد طوبيا، وإخراج محمد راضي.

حتى آخر العمر

على الرغم من أن الفيلم يدور في إطار رومانسي، إلا أنه نجح في المزج بين وجود قصة حب، وبين تحرير الأرض، الفيلم بطولة محمود عبدالعزيز، عمر خورشيد، نجوى إبراهيم، ومن تأليف يوسف السباعي، وإخراج أشرف فهمي.

الوفاء العظيم

تدور أحداث الفيلم في الفترة ما قبل حرب أكتوبر 1973، من خلال قصة حب تجمع بين شاب وفتاة، إلا أن والدها يزوجها رغما عنها من شاب آخر، وبعد زواجهما واشتراك زوجها في الحرب برفقة حبيبها، يقرر الزوج التضحية من أجلهما، والانسحاب من حياة زوجته، الفيلم بطولة نجلاء فتحي، محمود ياسين، سمير صبري، كمال الشناوي، عبدالمنعم إبراهيم، مريم فخر الدين، ومن تأليف فيصل ندا، وإخراج حلمي رفلة.