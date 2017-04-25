القاهرة - اخبار مصر

اكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق واجه امس الاثنين منافسًا قويًا ومنظمًا هو طنطا، الذي تطور أداؤه كثيرًا، وأصبح يجيد التعامل مع الفرق الكبيرة.

وأكّد عبدالحفيظ للموقع الرسمي لناديه – أن الأهلي يمر بمرحلة صعبة لأنه مقبل على خوض عدد كبير من المباريات القوية، التي يرغب الفريق في الفوز خلالها لحسم لقب الدوري.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الجهاز الفني يمنح فرصًا للمشاركة في المباريات لجميع اللاعبين وفقًا للحالة البدنية والفنية للاعبين وللمنافس الذي يواجه الأهلي.

في الوقت نفسه .. منح حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي، لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء، على أن تستأنف التدريبات غدا الأربعاء .

وكان الأهلي قد تغلّب على طنطا بهدف دون مقابل، وتمكن من الحفاظ على صدارة الترتيب في جدول الدوري بـ67 نقطة.