اخبار مصر- نجوى ابو الخير

ذكرت مونيكا وليم الطالبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان ذكرى تحرير سيناء تؤكد معنى الاصرار على الانتصار ومعنى اهمية ان نحافظ على اراضى سيناء لانها ستظل مطمع للاعتداء على اراضى مصر عبر الحدود الشرقية وهو ما تشير اليها العمليات الارهابية فيها واكدت انها حضرت اللقاء الشبابى الاول وشهدت حرص القيادة السياسية على التواصل مع الشباب وعلى الاستماع اليهم والتعرف على مشاكلهم واشارت الى اهمية ان يشارك الشباب فى وضع جدول اعمال مؤتمرات الشباب وضرورة تمثيل كل فئات الشباب ووضع اليات لكيفية الوصول بشكل دورى لهم ، وطالبت الاعلام الرسمى بانتاج افلام وثائقية حول مشاكل الشباب وكيفية العودة للانتماء وحب الوطن والحرص على خدمته

بينما قال خالد عباس وهو باحث اعلامى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء انه خدم فترة التجنيد فى شمال سيناء ومرتبط بها نفسيا لانه كان يتعامل مع زملائه بروح الفريق والانتماء للارض ولا ينسى الفترة التى عاشها فيها واكد ان اهل سيناء يفتقدون فرص العمل وقواعد بناء الثقة مع الجهات الحكومية لعدم وجود استثمارات ومشروعات الخدمات التى تيسر معيشتهم وطالب بالاهتمام بقطاع اوائل الجامعات الذين لم يتم تعيينهم منذ سنوات كما وعدت الحكومة .

واضافت شيرين صفوت نائب رئيس اتحاد طلبة كلية اداب عين شمس ان ارض مصر غالية ونعتز بالانتماء لها وهى تتذكر جيدا ذكرى الاحتفالات منذ طفولتها والتى كانت تتخللها مشاعر الانتماء وارساء قيمة حب الوطن واكدت ان المشاركة فى مؤتمرات الشباب تاتى من الافكار التى يعرضها الشباب من خلال مواقع المؤتمرات على شبكة المعلومات ، من ناحية اخرى اكد محمد عادل هيكل وهو مهندس معمارى ان اجدادنا ضحوا من اجل استرداد ارض سيناء فيجب الاعتناء بتنميتها الان وحول مؤتمر الشباب والذى سيعقد على مدى يومين قال محمد عادل ان هناك فقرة تمت اضافتها فى مؤتمر الشباب وهى فقرة “أسأل الرئيس ” ليرد الرئيس عبد الفتاح السيسى على كل مايشغل عقول الشباب واكد انه اذا اتيحت له الفرصة فسيسأل عن كيفية والية دمج الاقتصاد الغير رسمى فى المنظومة الاقتصادية المصرية

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا

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