بوخارست - أ.ش.أ

استقبلت مدينة كلوج-نابوكا بشمال غرب رومانيا حوالي 370 ألف سائح خلال العام الماضي بزيادة 15 % عن عام 2015 ، ويتفوق عدد السياح بذلك على سكان المدينة البالغ 325 ألف نسمة وفقا لأحدث تعداد.

وافادت البيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء بالمدينة بأن عدد السياح خلال العام الماضي شمل حوالي 100 ألف سائح أجنبي وكان معظم السياح من المجر، ثم ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبولندا.

وتحولت كلوج-نابوكا إلى مقصد مهم لاحتضان اثنين من أهم المهرجانات في رومانيا للموسيقى والأفلام، بالإضافة إلى استضافة بطولة الجمباز الأوروبية في أبريل الجاري.

كما أعلن مطار كلوج-نابوكا عن وصول أعداد قياسية في عام 2016 وصلت إلى قرابة مليوني مسافر بزيادة 25 % عن عام 2015 .