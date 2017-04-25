اخبار مصر- نجوى ابو الخير

ذكر الشيخ اسلام النواوى وهو من شباب علماء وزارة الاوقاف ان ذكر الاماكن كان قليل فى القرآن فذكر سيناء كجزء من مصر كان له ابعاد تشير لقدسيتها واستثناءها واكد انه كانت ممرا لكثير من الانبياء ومنهم السيدة العذراء وطفلها المسيح عليه السلام اضافة الى عبور موسى عليه السلام كما مر بها الرسول عليه الصلاة والسلام فى طريق ذهابه وعودته الى الشام واكد ان جبل الطور ذكر فى القرآن وحدة عشر مرات حيث حدث فيه التكليم لموسى عليه السلام والتجلى لرب العالمين للجبل اضافة الى المواعدة والميثاق الذى اخذه الخالق سبحانه على بنى اسرائيل ، واكد ان شرف التجلى لله سبحانه تعالى هو شرف لايدانيه شرف لمصر وارضها وشعبها

واضاف الشيخ اسلام النواوى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان قدوم السيدة زينب بنت على ابن ابى طالب والسيدة فاطمة الزهراء حفيدة الرسول عليه الصلاة والسلام الى مصر كانت فاتحة خير لارض مصر باسكان اهل البيت فى ارض الكنانة حيث اوصاها الصحابة بالتوجه لمصر بعد مقتل اخويها على ايدى بنى امية ، واستقبلها اهل مصر بالاناشيد والاهازيج فدعت لاهلها بالخير والبركة لحسن وفادتهم لها ولاهل البيت القادمين معها الى مصر

واكد عالم وزارة الاوقاف ان رسول الله عليه الصلاة والسلام فى رحلته للسماء يليلة الاسراء والمعراج لم يطلب رؤية الله تادبا معه بالرغم من ان رؤيته ستكون مباحة يوم القيامة للمؤمنين فى الجنة ، واكد ان مكانة مصر وتوصية رسول الله للمسلمين باتخاذ جند كثيف منها اذا فتحت لهم ، لم يكن الا وحيا يوحى ولم يكن من علم الرسول عليه الصلاة والسلام الشخصى واكد ان الازهر الذى مازال حامى علوم الشرع الحقيقية يؤكد ان راية مصر ستستمر خفاقة فى العالم الاسلامى وعلى العلماء تجدد النية فى التعامل مع الدين لتجديد العزيمة بالاخذ بما امر الله والابتعاد عن كل مايشوه الدين واكد انه لايوجد فى تاريخ المسلمين اى استباحة لدماء الاخرين وهو ما يؤكد اننا فى حاجة لقوة العقيدة من خلال التجديد فى الخطاب الدينى لان قوة العقيدة ستحمى بعض الشباب من الانجرار الى التشدد والغلو

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