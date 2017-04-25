اليوم..السيسي يشهد فعاليات المؤتمر الوطني الدوري للشباب 2017/04/25 - 08:06 اليوم..السيسي يشهد فعاليات المؤتمر الوطني الدوري للشباب2017-04-25T08:06:02+00:00 مصر بدون تعليقات الإسماعيلية ـ أ ش أ يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فعاليات المؤتمر الوطني الدوري للشباب الذي تستضيفه مدينة الإسماعيلية على مدى ثلاثة أيام، وذلك بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء. السيسى, فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب أقرأ أيضا: السيسى يستقبل وزير الشئون الخارجية العماني لتطوير التعاون الثنائي د.وسيم السيسى يتهم التعليم بخلق عقلية “أحادية” قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد تحرير سيناء الرئيس يتلقى اتصالاً من نظيره القبرصى للتعزية فى ضحايا الكنيستين صحافة مصرية:ميركل تعزى السيسى وتعلن تضامنها مع مصر ضد الإرهاب السيسى يلتقى وزير الزراعة الألمانى لبحث اوجه التعاون
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