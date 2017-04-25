الإسماعيلية ـ أ ش أ

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فعاليات المؤتمر الوطني الدوري للشباب الذي تستضيفه مدينة الإسماعيلية على مدى ثلاثة أيام، وذلك بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بعيد تحرير سيناء.