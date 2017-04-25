أخبار مصر - وكالات

احتفل نيوكاسل يونايتد بصعوده للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وسط جماهيره بعد فوزه 4-1 على عشرة من لاعبي بريستون نورث ايند مساء امس الاثنين ليعود لدوري الأضواء بعد غيابه لموسم واحد.

وبعدما قضى 348 يوما في الدرجة الثانية قاوم نيوكاسل الضغوط ليضمن مكافأة تزيد على مئة مليون جنيه استرليني (127.92 مليون دولار) كما يتمسك ببصيص الأمل في انتزاع اللقب من برايتون اند هوف البيون.

وسجل أيوزي بيريز هدفين إضافة لهدف لكريستيان أتسو وآخر من ركلة جزاء نفذها مات ريتشي.

وطرد بول جالاجر من صفوف نورث ايند في مباراة حماسية اقيمت على استاد سانت جيمس بارك في حضور أكثر من 50 الف مشجع.

افتتح بيريز التسجيل مبكرا بعد سبع دقائق لكن ساد الصمت بين جماهير نيوكاسل بعدما تعادل جوردان هاجيل لبريستون في الدقيقة 14.

لكن فريق المدرب رفائيل بنيتز انتفض ليحقق الانتصار ويصبح ثاني فريق في خمس سنوات يعود لدوري الأضواء سريعا بعد موسم واحد قضاه في القسم الثاني.